Ростех начал выпуск системы для безопасной речной навигации

Система состоит из круговых навигационных огней и базовой станции для обработки данных. Огни освещают полный круг горизонта в 360 градусов и оснащены датчиками для сбора информации о состоянии оборудования и окружающей обстановке.

Устройства работают автономно, подзаряжаясь от солнечных батарей в дневное время. Они производятся в модификациях с белым, красным, зеленым и желтым цветом огней. Оборудование устойчиво к внешним воздействиям и не требует замены аккумуляторов в течение навигационного сезона.

Управление комплексом осуществляется через мобильное приложение, которое отображает карту с навигационными знаками и параметрами их работы. Операторы могут дистанционно контролировать состояние огней и изменять их настройки.

Разработкой системы занимался Томский научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов (НИИПП), входящий в «Росэл».