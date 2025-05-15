Ростех начал выпуск сканеров для диагностики онкозаболеваний

Сканер предназначен для оцифровки гистологических и цитологических образцов, полученных в ходе биопсии или операций. Он распознает аномальные клетки и позволяет выявлять патологические изменения на ранних стадиях. Устройство работает круглосуточно, одновременно обрабатывая до 288 образцов. На сканирование одного слайда уходит в среднем 2−3 минуты.

OneCell Scan 3.0 использует искусственный интеллект для контроля качества изображений и автоматической сортировки данных. Полученные изображения сохраняются в базе и могут использоваться в дальнейшем анализе. Прибор соответствует требованиям современной патоморфологии и полностью интегрируется с российскими цифровыми системами здравоохранения.

Сканер прошел тестирование в ведущих медицинских учреждениях, включая Сеченовский университет и Российский научный центр хирургии. Он получил официальное регистрационное удостоверение и теперь производится серийно.