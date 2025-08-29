Ростех начал выпуск высокочувствительных камер для машинного зрения

Камеры разработаны ЦНИИ «Электрон» и работают в широком диапазоне электромагнитного спектра — от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного излучения. Они предназначены для использования в системах машинного зрения и научно-исследовательской аппаратуре.

Основой устройства стала высокочувствительная матрица с технологией обратной засветки и увеличенными пикселями. Такая конструкция позволяет capture больше света, обеспечивая высокое разрешение изображения при минимальном уровне шумов.

Для работы в экстремальных условиях камера оснащена термоэлектрическим охладителем. Сенсор помещен в герметичный металлокерамический корпус, заполненный ксеноном, что позволяет достичь перепада температур до 40 градусов относительно теплоотвода.

Как отметил генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников, камеры могут применяться в микроскопии, астрофотографии, исследованиях биолюминесценции и дефектоскопии. Первая партия уже отправлена заказчикам, которые подтвердили работоспособность устройств.