Опубликовано 29 августа 2025, 09:10
Ростех начал выпуск высокочувствительных камер для машинного зрения

Устройства работают в условиях низкой освещенности
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, начал поставки универсальных телекамер УТК-1. Новые устройства способны функционировать в условиях низкой освещенности и экстремальных температур, включая арктические регионы.
Камеры разработаны ЦНИИ «Электрон» и работают в широком диапазоне электромагнитного спектра — от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного излучения. Они предназначены для использования в системах машинного зрения и научно-исследовательской аппаратуре.

Основой устройства стала высокочувствительная матрица с технологией обратной засветки и увеличенными пикселями. Такая конструкция позволяет capture больше света, обеспечивая высокое разрешение изображения при минимальном уровне шумов.

Для работы в экстремальных условиях камера оснащена термоэлектрическим охладителем. Сенсор помещен в герметичный металлокерамический корпус, заполненный ксеноном, что позволяет достичь перепада температур до 40 градусов относительно теплоотвода.

Как отметил генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников, камеры могут применяться в микроскопии, астрофотографии, исследованиях биолюминесценции и дефектоскопии. Первая партия уже отправлена заказчикам, которые подтвердили работоспособность устройств.