Ростех наладил выпуск высокотемпературных батарей для нефтегазовой отрасли

Новые источники питания успешно прошли испытания в реальных условиях бурения при температурах до +150°C и высоком давлении. Они обеспечивают работу телеметрических модулей, передающих информацию о состоянии оборудования в процессе бурения.

Особенность батарей — способность стабильно функционировать в диапазоне от -10°C до +150°C. Это делает их незаменимыми для глубоких и сверхглубоких скважин, где стандартные элементы теряют работоспособность уже при +125°C.

Конструкция включает стеклопластиковый корпус без сварных швов, что снижает риск разгерметизации. Батареи оснащены защитой от переразряда, короткого замыкания и перегрузок. Электрохимическая система исключает риск теплового разгона, обеспечивая безопасность даже в аварийных ситуациях.

Разработка построена на системе «тионилхлорид/литий» с удельной энергоемкостью до 900 Втч/дм³. Номинальное напряжение составляет 36 В, емкость — 26−28 Ач, максимальный ток разряда — 1,3 А. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год.

Отечественные батареи полностью заменяют импортные аналоги, имея при этом более низкую стоимость.