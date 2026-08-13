В России
Опубликовано 13 августа 2026, 18:30
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Ростех: ОДК передала первые два серийных двигателя ПД-8 для «Суперджета»

Сертификат типа выдан в июне 2026 года
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) передала заказчику первые два серийных двигателя ПД-8 для установки на самолёты «Суперджет». Итоги проекта представили на встрече «Родина — это люди. Технологический суверенитет» с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова. Гендиректор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов доложил о текущих результатах программы.
Ростех: ОДК передала первые два серийных двигателя ПД-8 для «Суперджета»

© Объединённая двигателестроительная корпорация

Двигатель ПД-8 создан в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием цифровых двойников и отработанных технологий от ПД-14. Он полностью российский, соответствует требованиям безопасности, оснащён электронной системой управления, имеет сниженный расход топлива и уменьшенную массу. Сертификат типа на двигатель получен в июне 2026 года.

На сегодняшний день «ОДК-Сатурн» изготовил и передал первые два двигателя в рамках комплексной программы развития гражданской авиации.

«На сегодняшний день „ОДК-Сатурн“ изготовило и передало первые два ПД-8 заказчику в рамках реализации комплексной программы развития гражданской авиации. За этим успехом стоят люди. Это прежде всего результат кропотливой работы тысяч конструкторов, технологов предприятий ОДК, научных организаций и представителей смежных отраслей, их вклад заслуживает большого внимания. Это и есть основа технологического суверенитета страны», — заявил Конюхов.

Источник:Ростех
Автор:Андрей Кадуков
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