Ростех: ОДК передала первые два серийных двигателя ПД-8 для «Суперджета»

Двигатель ПД-8 создан в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием цифровых двойников и отработанных технологий от ПД-14. Он полностью российский, соответствует требованиям безопасности, оснащён электронной системой управления, имеет сниженный расход топлива и уменьшенную массу. Сертификат типа на двигатель получен в июне 2026 года.

На сегодняшний день «ОДК-Сатурн» изготовил и передал первые два двигателя в рамках комплексной программы развития гражданской авиации.

«На сегодняшний день „ОДК-Сатурн“ изготовило и передало первые два ПД-8 заказчику в рамках реализации комплексной программы развития гражданской авиации. За этим успехом стоят люди. Это прежде всего результат кропотливой работы тысяч конструкторов, технологов предприятий ОДК, научных организаций и представителей смежных отраслей, их вклад заслуживает большого внимания. Это и есть основа технологического суверенитета страны», — заявил Конюхов.