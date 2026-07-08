Ростех оснастил завод роботизированным лазером для остекления SJ-100 и МС-21

Комплекс состоит из промышленного робота, лазерного сканирующего модуля и твердотельного иттербиевого лазера. Рабочее поле — 2000×1600 мм, что позволяет обрабатывать детали разных размеров. Работа происходит бесконтактно, что исключает повреждение тонкой теплопроводной плёнки. По словам гендиректора «РТ-Техприемки» Владлена Шорина, такая задача вручную невыполнима, и роботизация становится единственным решением.

Остекление для SJ-100 и МС-21 разработано ОНПП «Технология» по программе импортозамещения. Оно высокопрочное, птицестойкое и оснащено системой регулируемого электрообогрева, предотвращающей обледенение и запотевание. Внедрение нового оборудования ускорит выпуск гражданских самолётов и снизит зависимость от импорта, заявил гендиректор предприятия Андрей Силкин.

«„РТ-Техприемка“ Госкорпорации Ростех выступает технологическим интегратором, предлагая промышленности готовые автоматизированные решения. Реализованный проект наглядно демонстрирует, как роботизация способна обеспечить возможность решения высокотехнологичной задачи, выполняя то, что вручную сделать нельзя. Мы фиксируем устойчивый спрос на такие системы в отраслях, связанных с производством оптики, электроники и композиционных материалов. Это полностью соответствует стратегическому курсу Ростеха, направленному на технологическую модернизацию предприятий и увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем портфеле», — прокомментировал Владлен Шорин.