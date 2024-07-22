Ростех открыл новый участок с уникальным прессом для разработки авиадвигателей

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко. Новый участок занимает площадь 2000 кв. м. Пресс был спроектирован и изготовлен на заводе ЗАО «Дробмаш» в Нижегородской области, что позволяет снизить зависимость от импорта.

Запуск высокотехнологичного оборудования обеспечит круглосуточную работу по газостатированию титановых и алюминиевых отливок, необходимых для производства авиационных двигателей. В рамках программы развития авиационной отрасли до 2030 года ОДК планирует выпустить более 3500 двигателей для самолетов и вертолетов.