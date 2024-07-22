Ростех открыл новый участок с уникальным прессом для разработки авиадвигателей

Опубликовано 22 июля 2024, 13:38
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Ростех открыл новый участок с уникальным прессом для разработки авиадвигателейИнвестиции превысили 3 млрд рублей
На уфимском предприятии ОДК-УМПО, которое относится к Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех, запущен новый производственный участок с крупнейшим в России горячим изостатическим прессом отечественного производства. Уникальное оборудование позволит ускорить выпуск деталей для двигателей ПД-8 и ПД-14. Общие инвестиции в проект превысили 3 млрд рублей.
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В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов, генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко. Новый участок занимает площадь 2000 кв. м. Пресс был спроектирован и изготовлен на заводе ЗАО «Дробмаш» в Нижегородской области, что позволяет снизить зависимость от импорта.
Запуск высокотехнологичного оборудования обеспечит круглосуточную работу по газостатированию титановых и алюминиевых отливок, необходимых для производства авиационных двигателей. В рамках программы развития авиационной отрасли до 2030 года ОДК планирует выпустить более 3500 двигателей для самолетов и вертолетов.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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