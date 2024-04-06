Ростех переведет более 800 предприятий на российский софт

Опубликовано 06 апреля 2024, 13:39
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Ростех переведет более 800 предприятий на российский софтВ 60 регионах страны
На кросс-отраслевой конференции АКПО-КОНФ Ростех обсудил переход предприятий на отечественное программное обеспечение. Директор по цифровой трансформации Максим Валин заявил о планах перевести более 800 предприятий в 60 регионах страны на российский софт. Цель — укрепить независимость от зарубежных технологий и обеспечить безопасность и эффективность работы.
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В рамках конференции также обсуждались проблемы, связанные с импортозамещением. Руководитель направления информационных технологий Ростеха Антон Поликарпов подчеркнул необходимость привлечения ресурсов для реализации этой задачи. Он отметил, что ограничения связаны с недостатком серверного оборудования и совместимостью отечественного ПО с зарубежными технологиями.
Реализация программы по переходу на российский софт планируется в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ростех стремится к повышению уровня цифровой зрелости и внедрению передовых решений.