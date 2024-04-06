Ростех переведет более 800 предприятий на российский софт

В рамках конференции также обсуждались проблемы, связанные с импортозамещением. Руководитель направления информационных технологий Ростеха Антон Поликарпов подчеркнул необходимость привлечения ресурсов для реализации этой задачи. Он отметил, что ограничения связаны с недостатком серверного оборудования и совместимостью отечественного ПО с зарубежными технологиями.

Реализация программы по переходу на российский софт планируется в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ростех стремится к повышению уровня цифровой зрелости и внедрению передовых решений.