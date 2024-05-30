Ростех поддержит создание цифровой платформы в туризме

Дочерняя компания Ростеха, «РТ-туризм», уже разработала основу для такой платформы, которую продемонстрировали в пилотном режиме на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге в 2021 году. Система включает различные цифровые сервисы, такие как мобильное приложение, визовая поддержка, бронирование гостиниц, услуги питания, единый билет в театры и музеи, а также покупка билетов на транспорт.

Совместно с корпорацией «Туризм.рф» «РТ-туризм» работает над созданием механизмов для долгосрочного заказа продукции для туристической отрасли. Эти усилия направлены на выполнение задачи президента по увеличению доли гражданской выручки до 50% к 2030 году.