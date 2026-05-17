В России
Опубликовано 17 мая 2026, 13:55
1 мин.

Ростех покажет на ЦИПР более 30 цифровых решений для промышленности

На выставке представят ИИ и серверы
Ростех представит на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» свыше 30 цифровых разработок для промышленного сектора, делится госкорпорация. В экспозицию войдут платформы для автоматизации документооборота, цифрового производства, управления роботами и персоналом.
Ростех покажет на ЦИПР более 30 цифровых решений для промышленности

© пресс-служба Госкорпорации Ростех

Среди прочего холдинг «Росэл» покажет ИИ-платформу ShokinGPT для обработки документов и данных. По данным компании, система сокращает время поиска информации до 80% и позволяет экономить от 3 до 5 рабочих часов в день на одного сотрудника. Также представят программно-аппаратный комплекс для удаленной работы с проектированием, суперкомпьютерными вычислениями и управлением производством.

«РТ-Проектные технологии» продемонстрирует сервис «Добросервис», которым пользуются более 6,5 млн человек и свыше 1,7 млн сотрудников организаций. Кроме того, на ЦИПР покажут сервер пятого поколения МЛТ-С для хранения и обработки данных, включая ИИ-задачи. Также представят платформу Qphorus для квантово-химического моделирования.