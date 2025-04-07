«Ростех» покажет свыше 50 разработок на «Иннопроме-2025»

Одной из ключевых новинок станет прототип энергетической установки на твердооксидных топливных элементах. Она создаётся Объединённой двигателестроительной корпорацией и производит электричество не через сгорание, а с помощью электрохимических процессов. Это позволяет повысить КПД до 50% и сократить вредные выбросы. Первые версии устройства рассчитаны на 2,5 кВт, но в будущем планируется разработка более мощных вариантов — от 20 до 400 кВт. Такие установки могут быть востребованы в удалённых районах и на объектах с особыми экологическими требованиями.

Также посетителям выставки покажут систему контроля воздушного пространства от холдинга «Высокоточные комплексы», предназначенную для обнаружения и отслеживания беспилотников. Концерн «Уралвагонзавод» представит инновационные вагоны, мусоросортировочный комплекс, отечественные станки и зарядную станцию для электромобилей.