В России
Опубликовано 04 июля 2025, 22:00
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«Ростех» покажет свыше 50 разработок на «Иннопроме-2025»

Среди новинок — экологичная энергоустановка
На выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге госкорпорация «Ростех» представит более 50 новых гражданских разработок. Экспозиция охватит технологии в сфере энергетики, медицины, оптики и приборостроения.
«Ростех» покажет свыше 50 разработок на «Иннопроме-2025»
© Ростех

Одной из ключевых новинок станет прототип энергетической установки на твердооксидных топливных элементах. Она создаётся Объединённой двигателестроительной корпорацией и производит электричество не через сгорание, а с помощью электрохимических процессов. Это позволяет повысить КПД до 50% и сократить вредные выбросы. Первые версии устройства рассчитаны на 2,5 кВт, но в будущем планируется разработка более мощных вариантов — от 20 до 400 кВт. Такие установки могут быть востребованы в удалённых районах и на объектах с особыми экологическими требованиями.

Также посетителям выставки покажут систему контроля воздушного пространства от холдинга «Высокоточные комплексы», предназначенную для обнаружения и отслеживания беспилотников. Концерн «Уралвагонзавод» представит инновационные вагоны, мусоросортировочный комплекс, отечественные станки и зарядную станцию для электромобилей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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