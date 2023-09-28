Ростех поставил уникальное зеркало для крупнейшего телескопа Алтая

Ростех поставил уникальное зеркало для крупнейшего телескопа АлтаяЕго диаметр составляет 3,12 метра
Холдинг «Швабе», который входит в Госкорпорацию Ростех, поставил заказчику уникального зеркало для крупнейшего телескопа Алтайского оптико-лазерного центра им. Г.С. Титова, который входит Научно-производственную корпорацию «Системы прецизионного приборостроения» Роскосмоса, пишет Ростех.
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Зеркало изготовил Лыткаринский завод оптического стекла холдинга «Швабе», его диаметр составляет 3,12 метра, для изготовления анализировали информацию о форме, проводилась ретушь и также контролировали обработку.
Переданное Алтайскому оптико-лазерному центру им. Г.С. Титова зеркало относится к категории зеркал, форму которых можно изменять в процессе эксплуатации. Это позволяет избежать погрешностей, приводящих к искажению изображений в оптической системе. Оптика, созданная на предприятии Ростеха, установлена на многих телескопах мира. Несколько больших телескопов с зеркалами из России до 4 метров работают в Европейской южной обсерватории в Чили, на наблюдательной станции Синлун в Китае, в обсерватории в турецкой Восточной Анатолии, на Канарских и Гавайских островах, в Южной Африке и в других крупнейших исследовательских центрах мира.