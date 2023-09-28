Ростех поставил уникальное зеркало для крупнейшего телескопа Алтая

Переданное Алтайскому оптико-лазерному центру им. Г.С. Титова зеркало относится к категории зеркал, форму которых можно изменять в процессе эксплуатации. Это позволяет избежать погрешностей, приводящих к искажению изображений в оптической системе. Оптика, созданная на предприятии Ростеха, установлена на многих телескопах мира. Несколько больших телескопов с зеркалами из России до 4 метров работают в Европейской южной обсерватории в Чили, на наблюдательной станции Синлун в Китае, в обсерватории в турецкой Восточной Анатолии, на Канарских и Гавайских островах, в Южной Африке и в других крупнейших исследовательских центрах мира.