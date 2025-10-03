Ростех поставил в регионы умные дефибрилляторы

Разработка Уральского оптико-механического завода способна анализировать сердечный ритм и автоматически распознавать нарушения, требующие дефибрилляции. Ключевой особенностью устройства является система голосового сопровождения, включающая 84 подробные инструкции. Визуальные и голосовые подсказки позволяют эффективно использовать дефибриллятор даже людям без медицинского образования, прошедшим базовый курс сердечно-легочной реанимации.

Устройство предназначено для экстренной помощи при фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии. Его своевременное применение повышает шансы на выживание пациентов на 40%. Дефибриллятор можно использовать в больницах, на транспорте скорой помощи, в учреждениях МЧС, школах и детских садах.