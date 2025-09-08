Ростех поставил вторую серийную газовую турбину для юга России

Новая турбина развивает номинальную мощность 115 МВт и имеет коэффициент полезного действия более 36%. Эти показатели соответствуют лучшим мировым аналогам. При этом российская разработка отличается компактными размерами и меньшим весом, что упрощает ее транспортировку и монтаж.

Первая турбина этого типа уже работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, где с октября 2024 года обеспечивает надежное энергоснабжение региона. Производство агрегатов осуществляется на предприятии «ОДК-Сатурн», входящем в состав корпорации.

По словам представителей Ростеха, серийный выпуск ГТД-110М помогает решать стратегическую задачу импортозамещения в энергетике. Турбины предназначены для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт.

До конца 2025 года планируется выпуск еще одной турбины этого типа.