Ростех поставит в клиники МРТ-совместимые кардиостимуляторы

Apollo MRI постоянно отслеживает сердечный ритм, сохраняет данные о работе сердца и передает информацию врачу. МРТ можно использовать для диагностики онкологических заболеваний, инсульта, сердечных и опорно-двигательных патологий.

По словам генерального директора предприятия «Кардиоэлектроника» Сергея Дмитроченко, серийное производство устройства началось в конце 2025 года. За первое полугодие 2026 года его имплантировали более чем 200 пациентам в 10 медицинских учреждениях. В 2027 году выпуск МРТ-совместимых двухкамерных стимуляторов планируют увеличить до 5 тыс. единиц.