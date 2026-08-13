Ростех поставит в клиники МРТ-совместимые кардиостимуляторы

Опубликовано 13 августа 2026, 20:471 мин.
Ростех поставит в клиники МРТ-совместимые кардиостимуляторыApollo MRI
Предприятие «Кардиоэлектроника», входящее в госкорпорацию Ростех, в 2026 году планирует передать российским клиникам 1 тыс. двухкамерных электрокардиостимуляторов Apollo MRI. Устройство предназначено для лечения аритмий и стало первым российским кардиостимулятором, совместимым с МРТ.
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Apollo MRI постоянно отслеживает сердечный ритм, сохраняет данные о работе сердца и передает информацию врачу. МРТ можно использовать для диагностики онкологических заболеваний, инсульта, сердечных и опорно-двигательных патологий.
По словам генерального директора предприятия «Кардиоэлектроника» Сергея Дмитроченко, серийное производство устройства началось в конце 2025 года. За первое полугодие 2026 года его имплантировали более чем 200 пациентам в 10 медицинских учреждениях. В 2027 году выпуск МРТ-совместимых двухкамерных стимуляторов планируют увеличить до 5 тыс. единиц.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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