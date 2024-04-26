Ростех представил инновационные проекты для двигателестроения

Эти IT-решения будут использоваться на промышленных предприятиях, входящих в состав индустриального центра, для разработки и производства газотурбинных двигателей. Помимо этого, «Ростех» активно привлекает к разработке отечественных IT-продуктов другие компании и стартапы.

Одним из значимых проектов является создание отечественных инженерных решений в области проектирования деталей авиадвигателей из полимерных композиционных материалов. В рамках этого проекта разрабатывается система, позволяющая проектировать такие детали. Также ведется работа над разработкой программы для моделирования процессов изготовления деталей авиадвигателей с использованием аддитивных технологий.