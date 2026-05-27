Ростех представил комплекс «Государственность»

Платформа формирует единую модель данных на основе информации о бюджетах, экономике, законодательстве и социальных процессах. Она обеспечивает связь между данными, проводит анализ и помогает моделировать сценарии развития различных систем с учетом финансовых и социальных факторов.

Разработка выполнена компанией «ГиперГрафГрупп» при участии «РТ-Проектные технологии» и демонстрируется на российском моноблоке от «РЕД Интернэшнл». Комплекс способен обрабатывать более 300 тысяч классов объектов и учитывать свыше 2,4 млрд связей, используя до 20 тысяч алгоритмов. В базе хранится до 500 млн записей.

Система ускоряет создание автоматизированных решений примерно в 10 раз и уже прошла апробацию в российских компаниях. В госкорпорации отметили, что продукт может применяться для оптимизации управления и потенциально заинтересует зарубежные страны.