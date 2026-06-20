В России
Опубликовано 20 июня 2026, 15:39
1 мин.

Ростех представил микрочип для поиска признаков рака

Система готовится к клиническим испытаниям
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, разработал прототип электрохимической системы «Биосенсор». Она предназначена для раннего выявления биомаркеров онкологических заболеваний. Устройство создано как «лаборатория-на-чипе» для проведения массовых скрининговых исследований.
Ростех представил микрочип для поиска признаков рака

© Ferra.ru

Чип размером 11×35 мм пропускает через микроканалы небольшие образцы крови или лимфы. Внутри происходит анализ с использованием аптамеров, то есть синтетических молекул ДНК или РНК, которые связываются с белками даже в минимальных концентрациях. Для чувствительного определения применяется трехслойная электродная структура из меди, никеля и золота.

Разработка создана НПП «Радиосвязь» при участии научных центров Красноярска и рассчитана на массовое применение в обычных лабораториях. В Ростехе отмечают, что система отличается простотой эксплуатации и не требует сложного оборудования. В ближайшее время «Биосенсор» планируется направить на клинические испытания.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Ростех представил микрочип для поиска признаков рака