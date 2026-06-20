Ростех представил микрочип для поиска признаков рака

Опубликовано 20 июня 2026, 15:391 мин.
Ростех представил микрочип для поиска признаков ракаСистема готовится к клиническим испытаниям
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, разработал прототип электрохимической системы «Биосенсор». Она предназначена для раннего выявления биомаркеров онкологических заболеваний. Устройство создано как «лаборатория-на-чипе» для проведения массовых скрининговых исследований.
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Чип размером 11×35 мм пропускает через микроканалы небольшие образцы крови или лимфы. Внутри происходит анализ с использованием аптамеров, то есть синтетических молекул ДНК или РНК, которые связываются с белками даже в минимальных концентрациях. Для чувствительного определения применяется трехслойная электродная структура из меди, никеля и золота.
Разработка создана НПП «Радиосвязь» при участии научных центров Красноярска и рассчитана на массовое применение в обычных лабораториях. В Ростехе отмечают, что система отличается простотой эксплуатации и не требует сложного оборудования. В ближайшее время «Биосенсор» планируется направить на клинические испытания.