Ростех представил новую линейку охранных датчиков

Разработка новых сигнализаторов была возможна благодаря Рязанскому заводу металлокерамических приборов, который является одним из немногих предприятий в мире, способных выпускать герконовые контакты. Датчики предназначены для контроля закрытия дверей и ворот различных сооружений и интегрируются в существующие системы безопасности.

Применение герконов значительно увеличило срок службы сигнализаторов и уменьшило время их реакции по сравнению с аналогичными устройствами. Планируется, что новые сигнализаторы найдут применение в различных областях, в том числе в оборудовании железнодорожных релейных шкафов для защиты от несанкционированного доступа.