Опубликовано 02 мая 2024, 21:50
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Ростех представил новую линейку охранных датчиковС использование герконов
Холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», представил новую линейку охранных датчиков, основанных на использовании герконов. Эти устройства, устанавливаемые на дверях и других конструкциях, сигнализируют о любых попытках их открытия. Разработанные с применением герконов датчики обладают увеличенным сроком службы и мгновенной реакцией на изменения, что делает систему охраны более надежной.
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Разработка новых сигнализаторов была возможна благодаря Рязанскому заводу металлокерамических приборов, который является одним из немногих предприятий в мире, способных выпускать герконовые контакты. Датчики предназначены для контроля закрытия дверей и ворот различных сооружений и интегрируются в существующие системы безопасности.
Применение герконов значительно увеличило срок службы сигнализаторов и уменьшило время их реакции по сравнению с аналогичными устройствами. Планируется, что новые сигнализаторы найдут применение в различных областях, в том числе в оборудовании железнодорожных релейных шкафов для защиты от несанкционированного доступа.