Ростех представил новые фотомодули с повышенной надежностью

Среди продукции представлены фотомодули, созданные по КМОП-технологии. Они соответствуют требованиям Минобороны и способны работать в широком спектральном диапазоне (400−900 нм), обеспечивая качественное изображение независимо от времени суток. Разрешение таких модулей составляет 1280×1024 пикселя.

Ранее «Ростех» уже демонстрировал первый отечественный фотомодуль на кремниевых кристаллах с разрешением 4 мегапикселя. Разработка отличается увеличенным сроком службы по сравнению с 8-мегапиксельными аналогами и более четкой картинкой, чем у 2-мегапиксельных модулей.

КМОП-технология, используемая в этих устройствах, обеспечивает низкое энергопотребление.