Ростех представил новые фотомодули с повышенной надежностью

Опубликовано 25 июня 2025, 22:021 мин.
Ростех представил новые фотомодули с повышенной надежностьюОтечественные разработки превосходят зарубежные аналоги
Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал линейку фотомодулей, которые по надежности и техническим характеристикам превосходят иностранные аналоги. Как сообщили в компании, новые устройства отличаются улучшенными механо-климатическими показателями, что расширяет сферы их применения.
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Среди продукции представлены фотомодули, созданные по КМОП-технологии. Они соответствуют требованиям Минобороны и способны работать в широком спектральном диапазоне (400−900 нм), обеспечивая качественное изображение независимо от времени суток. Разрешение таких модулей составляет 1280×1024 пикселя.
Ранее «Ростех» уже демонстрировал первый отечественный фотомодуль на кремниевых кристаллах с разрешением 4 мегапикселя. Разработка отличается увеличенным сроком службы по сравнению с 8-мегапиксельными аналогами и более четкой картинкой, чем у 2-мегапиксельных модулей.
КМОП-технология, используемая в этих устройствах, обеспечивает низкое энергопотребление.