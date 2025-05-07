Ростех представил новые приборы для контроля качества микроэлектроники

Опубликовано 07 мая 2025, 13:161 мин.
Ростех представил новые приборы для контроля качества микроэлектроникиЗондовые станции обеспечат точные измерения для отечественных производителей
Холдинг «Росэл», входящий в состав госкорпорации Ростех, представил три новых модели зондовых станций, предназначенных для контроля качества микроэлектронных компонентов. Эти высокоточные устройства помогут производителям проверять и верифицировать математические модели элементов для различных средств связи, таких как системы «ГЛОНАСС», авиационные и автомобильные радары, а также для сетей 5G.
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Зондовые станции, разработанные Томским научно-исследовательским институтом полупроводниковых приборов, включают модели OmegaAir-150COAX и полуавтоматические Terra-200 и Terra-200T. Эти устройства могут быть настроены для разных типов измерений и позволяют проводить качественное тестирование полупроводников. Они станут важным инструментом для точного соблюдения технических характеристик новых микроэлектронных устройств.
Российские разработки обеспечат полноценную замену зарубежных аналогов на российском рынке. Эти приборы дешевле и по техническим характеристикам не уступают импортным моделям.