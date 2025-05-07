Ростех представил новые приборы для контроля качества микроэлектроники

Зондовые станции, разработанные Томским научно-исследовательским институтом полупроводниковых приборов, включают модели OmegaAir-150COAX и полуавтоматические Terra-200 и Terra-200T. Эти устройства могут быть настроены для разных типов измерений и позволяют проводить качественное тестирование полупроводников. Они станут важным инструментом для точного соблюдения технических характеристик новых микроэлектронных устройств.

Российские разработки обеспечат полноценную замену зарубежных аналогов на российском рынке. Эти приборы дешевле и по техническим характеристикам не уступают импортным моделям.