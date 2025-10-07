В России
Опубликовано 07 октября 2025, 23:26
1 мин.

Ростех представил новый российский двигатель для газопроводов

Мощность установки составляет 32 мегаватта
На XIV Петербургском международном газовом форуме представлен первый отечественный газотурбинный двигатель мощностью 32 МВт. Установка НК-36СТ-32 разработана Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) Ростеха для использования на магистральных газопроводах.
Ростех представил новый российский двигатель для газопроводов

© Объединенная двигателестроительная корпорация

Новый двигатель создан на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» как развитие серийной модели НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт. Конструктивная преемственность между установками позволит сократить расходы на модернизацию действующих компрессорных станций.

Технические характеристики разработки включают коэффициент полезного действия 38% и сниженный на 6% расход топлива. Двигатель оснащен малоэмиссионной камерой сгорания, что обеспечивает соответствие экологическим нормативам. Назначенный ресурс работы установки составляет 120 тысяч часов.

Опытный образец уже прошел первый этап заводских испытаний, в ходе которых была подтверждена номинальная мощность в 32 МВт. В настоящее время конструкторы работают над модификацией двигателя для эксплуатации в условиях высоких температур и высокогорья. Сервисное сопровождение оборудования будет осуществлять компания «ОДК Инжиниринг».

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Ростех