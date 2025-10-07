Ростех представил новый российский двигатель для газопроводов

Новый двигатель создан на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» как развитие серийной модели НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт. Конструктивная преемственность между установками позволит сократить расходы на модернизацию действующих компрессорных станций.

Технические характеристики разработки включают коэффициент полезного действия 38% и сниженный на 6% расход топлива. Двигатель оснащен малоэмиссионной камерой сгорания, что обеспечивает соответствие экологическим нормативам. Назначенный ресурс работы установки составляет 120 тысяч часов.

Опытный образец уже прошел первый этап заводских испытаний, в ходе которых была подтверждена номинальная мощность в 32 МВт. В настоящее время конструкторы работают над модификацией двигателя для эксплуатации в условиях высоких температур и высокогорья. Сервисное сопровождение оборудования будет осуществлять компания «ОДК Инжиниринг».