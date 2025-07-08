Ростех представил обновленную версию «умного» светофора

Разработка Уральского оптико-механического завода стала значительно легче своих предшественников: пешеходная версия весит 3 кг, транспортная — 4 кг. Это стало возможным благодаря современным материалам и более компактным электронным компонентам. При этом прочность корпуса сохранилась, несмотря на уменьшенную толщину стенок.

Новинка потребляет в 2,5 раза меньше электроэнергии по сравнению с другими моделями серии. Срок службы устройства составляет 12 лет. Светофор сохранил прежние светотехнические характеристики, соответствующие требованиям Таможенного союза, что открывает возможности для экспорта в страны ЕАЭС.

ДС7-Лайт может комплектоваться цифровым модулем управления RS-485, который упрощает подключение к дорожному контроллеру и предотвращает рассинхронизацию сигналов на перекрёстке. Устройство устойчиво к экстремальным температурам (от −50 до +60°C), защищено от электрических помех и ультрафиолетового излучения.

Как отмечают в компании, снижение веса и применение новых технологий позволили уменьшить стоимость производства и ускорить процесс сборки.