Ростех представил обновленные маршрутизаторы для банковского сектора

Сервисные маршрутизаторы — это специальное оборудование для сетей доступа корпоративного уровня. Они обладают уникальным алгоритмом обработки данных и встроенным коммутационным процессором.

Устройства, разработанные инженерами НПП «Исток» в составе «Росэлектроники», работают на основе отечественного процессора Baikal BE-T1000 и используют российское программное обеспечение. Они прошли необходимую сертификацию и уже проходят тестирование на сетях банков-партнеров.

Руководитель научно-технического дизайн-центра НПП «Исток» Андрей Тюрин подчеркнул, что использование отечественного оборудования в банковской сфере обеспечивает высокий уровень защиты и технологический суверенитет.