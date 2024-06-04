Ростех представил обновленные маршрутизаторы для банковского сектора

Опубликовано 04 июня 2024, 16:45
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Ростех представил обновленные маршрутизаторы для банковского сектораОни поддерживают шифрованные туннели
Холдинг «Росэлектроника», который входит в Госкорпорацию Ростех, представил обновленные сервисные маршрутизаторы, предназначенные для использования в банковском секторе. Эти устройства поддерживают шифрованные туннели для связи банкоматов с центральными офисами банка через проводные или беспроводные сети.
Сервисные маршрутизаторы — это специальное оборудование для сетей доступа корпоративного уровня. Они обладают уникальным алгоритмом обработки данных и встроенным коммутационным процессором.
Устройства, разработанные инженерами НПП «Исток» в составе «Росэлектроники», работают на основе отечественного процессора Baikal BE-T1000 и используют российское программное обеспечение. Они прошли необходимую сертификацию и уже проходят тестирование на сетях банков-партнеров.
Руководитель научно-технического дизайн-центра НПП «Исток» Андрей Тюрин подчеркнул, что использование отечественного оборудования в банковской сфере обеспечивает высокий уровень защиты и технологический суверенитет.