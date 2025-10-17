Ростех представил первую российскую турбину большой мощности

Опубликовано 17 октября 2025, 20:571 мин.
Ростех представил первую российскую турбину большой мощностиГТД-110М уже работает на электростанции в Краснодарском крае
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, показала на Российской энергетической неделе первую полностью отечественную турбину большой мощности ГТД-110М. Устройство вырабатывает свыше 110 МВт электроэнергии и предназначено для привода генераторов на газотурбинных и парогазовых установках.
© Объединенная двигателестроительная корпорация
Первый серийный образец уже эксплуатируется на электростанции «Ударная» в Краснодарском крае, где наработал более 8 000 часов. Турбина будет использоваться при модернизации и строительстве других энергетических объектов по всей стране. настоящее время ведутся работы по увеличению межремонтного ресурса, повышению надёжности и улучшению экологических показателей двигателя.
По данным разработчиков, турбина отличается компактностью, сниженным весом и высоким коэффициентом полезного действия, сопоставимым с зарубежными моделями. Разработка создана с применением современных технологий и материалов.
Производство турбины налажено на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн».