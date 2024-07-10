«Ростех» представил первую в России линейку анаморфотных кинообъективов

В пресс-службе холдинга отметили, что анаморфные объективы обеспечивают высокое качество изображения без искажений по краям и затемнений в углах кадра, что делает их особенно ценными для кинематографии. Они имеют фокусные расстояния 40, 60, 80 и 100 мм и отличаются высокой светосилой, что позволяет использовать их даже при низком освещении.

Объективы оснащены байонетом PL для цифровых камер, а также предусмотрены переходники для других типов креплений. Замгендиректора «Швабе» Лев Борисов подчеркнул, что российские кинообъективы не имеют аналогов за рубежом благодаря уникальной картинке и способности создавать кинематографические эффекты. По его словам, стоимость российских продуктов будет более доступной по сравнению с зарубежными аналогами, что способствует их конкурентоспособности на мировом рынке.