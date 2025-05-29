Ростех представил первый российский гибридный болид

Особенностью спортпрототипа стали инновационные материалы от НИИ полимеров им. Каргина. Несущая конструкция выполнена из углеродных композитов с алюминиевыми заполнителями, а специальные клеи и герметики обеспечивают надежность узлов. Легкий конструкционный пенопласт «Акримид» использовали в антикрыльях и днище.

Гибридная силовая установка сочетает 340-сильный ДВС с 80-сильным электромотором, выдавая суммарно 420 л.с. При этом вес болида составляет всего 750 кг. Разработкой преимущественно занимались студенты Московского Политеха.

Презентация FDR12 состоялась 24 мая на гонках Russian Endurance Challenge. Это не первый опыт Ростеха в автоспорте — ранее корпорация создавала детали подвески для беспилотного болида МГТУ им. Баумана с использованием 3D-печати.