В России
Опубликовано 08 июля 2025, 11:50
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Ростех представил первый российский наркозно-дыхательный аппарат

«АНЕСТЕК» готовится к клиническим испытаниям
На выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге впервые показали новый наркозно-дыхательный аппарат «АНЕСТЕК». Разработка принадлежит концерну «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех.
Ростех представил первый российский наркозно-дыхательный аппарат
© Ростех

Устройство создано Уральским приборостроительным заводом и представляет собой первый отечественный аппарат такого класса. Он предназначен для ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции лёгких у пациентов разного возраста.

«АНЕСТЕК» автоматически адаптируется к дыханию пациента или заданным параметрам, регулируя подачу воздуха. В аппарате использованы новые для российских аналогов решения: система подогрева дыхательной смеси, сервоуправляемый генератор дыхательного объёма и активное удаление отработанных газов.

Особенность разработки — возможность работы в кабинетах МРТ, что важно при сложных операциях, требующих томографического контроля. Аппарат уже прошёл заводские испытания, впереди — клинические тесты. Серийное производство планируют начать в 2026 году.

В Ростехе отметили, что при создании «АНЕСТЕКА» учли пожелания практикующих анестезиологов, что улучшило эргономику устройства.