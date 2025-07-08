Ростех представил первый российский наркозно-дыхательный аппарат

Устройство создано Уральским приборостроительным заводом и представляет собой первый отечественный аппарат такого класса. Он предназначен для ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции лёгких у пациентов разного возраста.

«АНЕСТЕК» автоматически адаптируется к дыханию пациента или заданным параметрам, регулируя подачу воздуха. В аппарате использованы новые для российских аналогов решения: система подогрева дыхательной смеси, сервоуправляемый генератор дыхательного объёма и активное удаление отработанных газов.

Особенность разработки — возможность работы в кабинетах МРТ, что важно при сложных операциях, требующих томографического контроля. Аппарат уже прошёл заводские испытания, впереди — клинические тесты. Серийное производство планируют начать в 2026 году.

В Ростехе отметили, что при создании «АНЕСТЕКА» учли пожелания практикующих анестезиологов, что улучшило эргономику устройства.