В России
Опубликовано 10 ноября 2025, 21:46
1 мин.

Ростех представил платформу для единого управления промышленными роботами

Система объединяет оборудование разных производителей
Компания «РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, разработала цифровую платформу RMS для централизованного управления промышленными роботами и оборудованием разных производителей. Решение зарегистрировано в Федеральном институте промышленной собственности и проходит апробацию на одном из предприятий.
Ростех представил платформу для единого управления промышленными роботами

© Ferra.ru

Платформа позволяет объединить в единую систему промышленных роботов, контроллеры, датчики, камеры и внешние ИТ-сервисы. Она поддерживает интеграцию с системами компьютерного зрения и искусственного интеллекта, что помогает автоматизировать работу производственных линий.

Система предоставляет аналитику в реальном времени, отслеживая загрузку оборудования, фиксируя сбои и оценивая эффективность процессов. Архитектура платформы включает механизмы промышленной безопасности и интуитивный графический интерфейс на русском языке.

Внедрение RMS позволит ускорить запуск нового оборудования, снизить затраты на интеграцию и управлять всем парком техники через единый интерфейс.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#робот
,
#Ростех