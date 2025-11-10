Ростех представил платформу для единого управления промышленными роботами

Опубликовано 10 ноября 2025, 21:461 мин.
Ростех представил платформу для единого управления промышленными роботамиСистема объединяет оборудование разных производителей
Компания «РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, разработала цифровую платформу RMS для централизованного управления промышленными роботами и оборудованием разных производителей. Решение зарегистрировано в Федеральном институте промышленной собственности и проходит апробацию на одном из предприятий.
Платформа позволяет объединить в единую систему промышленных роботов, контроллеры, датчики, камеры и внешние ИТ-сервисы. Она поддерживает интеграцию с системами компьютерного зрения и искусственного интеллекта, что помогает автоматизировать работу производственных линий.
Система предоставляет аналитику в реальном времени, отслеживая загрузку оборудования, фиксируя сбои и оценивая эффективность процессов. Архитектура платформы включает механизмы промышленной безопасности и интуитивный графический интерфейс на русском языке.
Внедрение RMS позволит ускорить запуск нового оборудования, снизить затраты на интеграцию и управлять всем парком техники через единый интерфейс.