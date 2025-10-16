В России
Ростех представил платформу для квантово-химического моделирования

Разработка Qphorus поможет изучать молекулы и материалы
Госкорпорация Ростех представила первую отечественную платформу для квантово-химического моделирования Qphorus. Презентация состоялась на конференции «Код индустрии 2025» в Уфе. Разработка ведётся совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова.
Платформа предназначена для цифрового моделирования структуры и свойств молекул и материалов. Она объединяет функции редактора молекул, визуализатора структур, вычислительного терминала и модуля анализа результатов. Пользователи могут создавать трёхмерные модели молекул, проводить расчёты их свойств и анализировать механизмы химических реакций.

Qphorus рассчитан на студентов, преподавателей и специалистов химических, фармацевтических и биотехнологических направлений. Интуитивный интерфейс упрощает работу с программой, позволяя предсказывать свойства веществ до их лабораторного синтеза.

В основе платформы лежит отечественный программный пакет Firefly, который разрабатывается учеными более 20 лет. До конца текущего года планируется создать учебно-методический комплекс для работы с приложением.

Запуск платформы для широкого использования запланирован на 2026 год. К 2028 году разработку планируют внедрить в 150 российских вузах естественно-научного и инженерного профиля.