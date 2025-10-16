Ростех представил платформу для квантово-химического моделирования

Ростех представил платформу для квантово-химического моделированияРазработка Qphorus поможет изучать молекулы и материалы
Платформа предназначена для цифрового моделирования структуры и свойств молекул и материалов. Она объединяет функции редактора молекул, визуализатора структур, вычислительного терминала и модуля анализа результатов. Пользователи могут создавать трёхмерные модели молекул, проводить расчёты их свойств и анализировать механизмы химических реакций.
Qphorus рассчитан на студентов, преподавателей и специалистов химических, фармацевтических и биотехнологических направлений. Интуитивный интерфейс упрощает работу с программой, позволяя предсказывать свойства веществ до их лабораторного синтеза.
В основе платформы лежит отечественный программный пакет Firefly, который разрабатывается учеными более 20 лет. До конца текущего года планируется создать учебно-методический комплекс для работы с приложением.
Запуск платформы для широкого использования запланирован на 2026 год. К 2028 году разработку планируют внедрить в 150 российских вузах естественно-научного и инженерного профиля.