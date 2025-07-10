Ростех представил роботизированный 3D-сканер на «Иннопроме»

Комплекс оснащен шестиосевым роботом-манипулятором и системой лазерного сканирования. Он работает с объектами размером от 10 см до 12 метров, выполняя до 4,9 миллиона измерений в секунду. Точность сканирования достигает ±32 микрона, что значительно превышает возможности ручной проверки.

Особенностью разработки является интеллектуальное ПО, которое в реальном времени сравнивает детали с цифровыми эталонами. Система автоматически формирует отчеты, выявляя даже минимальные отклонения от нормы. Комплекс построен на модульной платформе MK-1, что позволяет адаптировать его под разные производственные задачи.