Опубликовано 10 июля 2025, 15:561 мин.
Ростех представил роботизированный 3D-сканер на «Иннопроме»Комплекс выявляет дефекты с точностью до 32 микрон
На выставке «Иннопром-2025» компания «РТ-Техприемка» (входит в Ростех) впервые продемонстрировала роботизированный комплекс «Кибермодуль 3D» для контроля качества промышленных изделий. Устройство способно обнаруживать микроскопические дефекты в деталях авиационной, машиностроительной и других отраслей.
Комплекс оснащен шестиосевым роботом-манипулятором и системой лазерного сканирования. Он работает с объектами размером от 10 см до 12 метров, выполняя до 4,9 миллиона измерений в секунду. Точность сканирования достигает ±32 микрона, что значительно превышает возможности ручной проверки.
Особенностью разработки является интеллектуальное ПО, которое в реальном времени сравнивает детали с цифровыми эталонами. Система автоматически формирует отчеты, выявляя даже минимальные отклонения от нормы. Комплекс построен на модульной платформе MK-1, что позволяет адаптировать его под разные производственные задачи.