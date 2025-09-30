Ростех представил систему управления для аэропортов и заводов

Опубликовано 30 сентября 2025, 21:021 мин.
Ростех представил систему управления для аэропортов и заводовКомплекс «Зенит» отслеживает технику и оптимизирует процессы
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, впервые показал на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» систему мониторинга и управления наземной инфраструктурой «Зенит». Этот комплекс предназначен для аэропортов, но может использоваться и на промышленных предприятиях.
© «Росэл»
Система объединяет данные об освещении, энергоснабжении и состоянии взлетно-посадочных полос в единый центр управления. Она отслеживает местоположение спецтехники, контролирует движение пассажиров и ведет учет расходных материалов.
Как сообщили в Ростехе, комплекс уже успешно применяется в аэропорту Калуги с 2021 года. Его использование позволяет сокращать расход топлива и материалов до 15%, а также повышает безопасность, предотвращая несанкционированные выезды на полосы.
Система также обеспечивает защищенную радиосвязь с радиусом действия до 20 км. Все оборудование для «Зенита» производится в России.