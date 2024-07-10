Ростех представил систему видеонаблюдения для подводных беспилотных аппаратов

Опытные образцы системы уже успешно прошли испытания. В состав комплекса входит монохромная видеокамера с разрешением 2048×1536 пикселей и углом зрения 52 градуса, мощный светильник и блок управления. Аппаратура способна осуществлять съемку объектов на глубинах до 3 км на протяжении 50 часов.

Особенностью разработки является специализированное программное обеспечение, обеспечивающее четкость изображения при любой скорости движения аппарата. Это достигается за счет технологии контрастно-ограниченной эквализации гистограммы, что значительно упрощает и ускоряет процесс обследования.

Разработку системы ведет НИИ телевидения. Система интегрируется непосредственно в корпус беспилотника, обеспечивая получение высококачественных изображений в сложных условиях.