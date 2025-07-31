В России
Опубликовано 31 июля 2025, 14:15
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Ростех представил турбогенератор для гибридных беспилотников

Устройство создано на базе вертолётного двигателя
Холдинг «ОДК», входящий в госкорпорацию Ростех, представил новый турбогенератор мощностью 400 кВт, разработанный на базе авиадвигателя ВК-650 В. Устройство весом всего 200 кг не имеет российских аналогов по соотношению мощности и массы.
Ростех представил турбогенератор для гибридных беспилотников
© Объединенная двигателестроительная корпорация

Агрегат предназначен для гибридных летательных аппаратов, включая беспилотники для работы в арктических условиях. В его конструкции использован шестифазный генератор, обеспечивающий продолжение работы при отказе одной из фаз. Система жидкостного охлаждения гарантирует стабильную работу в экстремальных температурах.

Двигатель ВК-650 В, на котором основана разработка, прошёл модификацию — изменилось передаточное отношение редуктора. Электроэнергия вырабатывается высокоскоростным ротором, делающим десятки тысяч оборотов в минуту. Блок силовой электроники преобразует ток в постоянный с нужным напряжением.

По заявлению разработчиков, ресурс газотурбинной части составит 4,5−9 тысяч часов, генератора — до 10 тысяч часов. Это делает установку перспективной для продолжительных миссий в труднодоступных регионах.