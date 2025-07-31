Ростех представил турбогенератор для гибридных беспилотников

Агрегат предназначен для гибридных летательных аппаратов, включая беспилотники для работы в арктических условиях. В его конструкции использован шестифазный генератор, обеспечивающий продолжение работы при отказе одной из фаз. Система жидкостного охлаждения гарантирует стабильную работу в экстремальных температурах.

Двигатель ВК-650 В, на котором основана разработка, прошёл модификацию — изменилось передаточное отношение редуктора. Электроэнергия вырабатывается высокоскоростным ротором, делающим десятки тысяч оборотов в минуту. Блок силовой электроники преобразует ток в постоянный с нужным напряжением.

По заявлению разработчиков, ресурс газотурбинной части составит 4,5−9 тысяч часов, генератора — до 10 тысяч часов. Это делает установку перспективной для продолжительных миссий в труднодоступных регионах.