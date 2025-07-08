Ростех представил «умные» пешеходные переходы на «Иннопроме»

Разработка уже применяется в 25 регионах России — всего установлено около 1000 таких систем. В Калужской области их использование позволило значительно снизить аварийность на опасных участках.

Система состоит из проектора, который крепится на опоры и столбы. В тёмное время суток и при плохой погоде он подсвечивает «зебру», делая её заметнее для водителей. Разметка хорошо видна даже на снегу или грязном асфальте, где обычная краска теряется.

AВРОРА-V оснащена элементами искусственного интеллекта. Она распознаёт потенциально опасные ситуации: упавшего пешехода, посторонние предметы на переходе и другие риски. Данные сразу передаются в муниципальные службы.

Разработчики из компании «ОРКОР» (входит в «Иннохаб Росатома») учли опыт зарубежных аналогов. Система требует минимального обслуживания, что снижает расходы на содержание инфраструктуры. Внедрением комплексов занимается холдинг «РТ-Проектные технологии» Ростеха.