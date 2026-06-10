Ростех представил взрывозащищенные датчики для нефтяной отрасли

Устройство имеет взрывозащиту высокого уровня: для шахт показатель Ма, для взрывоопасных сред Ga. Степень защиты головки подключения IP66 обеспечивает устойчивость к пыли и сильным водяным струям. Монтаж возможен через фланцевое или резьбовое соединение. Поддерживается интерфейс RS-485 для интеграции в системы сбора данных без замены существующего оборудования.

Диапазон измерений составляет от −30 до +100 °C, а погрешность не превышает ±0,2 °C. Датчики адаптированы к агрессивным средам и экстремальным условиям, включая Крайний Север, где возможна установка термозащитного чехла. Также предусмотрены варианты защиты с использованием фторопластовой оболочки.

Разработка уже прошла сертификацию и получила награду на выставке «Инновации года» в Омске.