Ростех представит новый аппараты ИВЛ на выставке в Екатеринбурге

Опубликовано 05 июля 2024, 19:24
1 мин.
Ростех представит новый аппараты ИВЛ на выставке в ЕкатеринбургеСтационарные и портативный
На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию Ростех, представит новую линейку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Среди новинок — стационарный «Мобивент» для больниц и портативный «Мобивент АРМ» для транспортировки пациентов.
Аппарат ИВЛ «Мобивент АРМ» разработан для использования в скорой медицинской помощи, автомобилях и санитарной авиации, обеспечивая безопасность транспортировки взрослых и детей. Ведущие реаниматологи принимали участие в его создании, что гарантирует высокую функциональность и удобство в экстренных условиях.
Кроме того, на выставке будет представлен универсальный ИВЛ «Мобивент» с пневмоприводом, оснащенный современным графическим интерфейсом и расширенными функциональными возможностями. Эти аппараты предназначены для пациентов весом от 2 до 300 кг и способствуют эффективному и безопасному восстановлению дыхательной функции.