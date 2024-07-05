Ростех представит новый аппараты ИВЛ на выставке в Екатеринбурге

Аппарат ИВЛ «Мобивент АРМ» разработан для использования в скорой медицинской помощи, автомобилях и санитарной авиации, обеспечивая безопасность транспортировки взрослых и детей. Ведущие реаниматологи принимали участие в его создании, что гарантирует высокую функциональность и удобство в экстренных условиях.

Кроме того, на выставке будет представлен универсальный ИВЛ «Мобивент» с пневмоприводом, оснащенный современным графическим интерфейсом и расширенными функциональными возможностями. Эти аппараты предназначены для пациентов весом от 2 до 300 кг и способствуют эффективному и безопасному восстановлению дыхательной функции.