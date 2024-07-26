Ростех протестировал отечественные маршрутизаторы для банкоматов

Опубликовано 26 июля 2024, 12:50
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Ростех протестировал отечественные маршрутизаторы для банкоматовОборудование соответствует требованиям банковской безопасности
Дочерний банк Ростеха завершил пилотное тестирование сервисных маршрутизаторов для банкоматов, произведённых НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника». Устройства продемонстрировали полное соответствие техническим требованиям и могут в будущем заменить импортные аппараты в российских банках.
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Сервисные маршрутизаторы предназначены для обеспечения связи между банкоматами и процессинговым центром через проводные или беспроводные сети с поддержкой шифрованных туннелей. Оборудование работает на отечественном программном обеспечении и имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).
По словам директора по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталия Александрова, оборудование обеспечивает высокий уровень безопасности передачи данных. Тестирование проводилось совместно с НОВИКОМом, и в ближайшем будущем планируется полное переоборудование банкоматов маршрутизаторами НПП «Исток».
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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