В России
Опубликовано 24 ноября 2025, 22:41
1 мин.

Ростех расширит сотрудничество с ведущими вузами России

Подписаны соглашения с восемью новыми университетами
Госкорпорация Ростех заключила партнерские соглашения с восемью российскими университетами в рамках Совета опорных вузов. В число новых участников вошли НИУ «МЭИ», РАНХиГС, МГЮА, РГУ имени Косыгина, КНИТУ-КАИ, Самарский университет, Уфимский университет науки и технологий и Новочеркасский политех.
Ростех расширит сотрудничество с ведущими вузами России

© Ferra.ru

Совет при Ростехе, созданный в 2024 году, теперь объединяет 28 университетов. Основные задачи сотрудничества включают совместные исследования, опытно-конструкторские работы и подготовку кадров для промышленности. Партнерство охватит такие направления как авиастроение, микроэлектроника, робототехника и искусственный интеллект.

В рамках встречи также прошли переговоры с участием министров науки и промышленности, где обсуждались проекты по развитию инженерного образования. Особое внимание уделено работе Передовых инженерных школ и производственной аспирантуры.