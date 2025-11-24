Ростех расширит сотрудничество с ведущими вузами России

Совет при Ростехе, созданный в 2024 году, теперь объединяет 28 университетов. Основные задачи сотрудничества включают совместные исследования, опытно-конструкторские работы и подготовку кадров для промышленности. Партнерство охватит такие направления как авиастроение, микроэлектроника, робототехника и искусственный интеллект.

В рамках встречи также прошли переговоры с участием министров науки и промышленности, где обсуждались проекты по развитию инженерного образования. Особое внимание уделено работе Передовых инженерных школ и производственной аспирантуры.