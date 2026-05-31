«Ростех» рассмотрит внедрение стартап-разработок в промышленность

В мероприятии участвовали представители холдингов ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, НПП «Торий» и «РТ-Медтех». Среди показанных решений были БПЛА для геодезии и мониторинга, включая модели с системой антиобледенения крыла, роботизированные логистические тягачи, а также смазочные материалы на основе фтора, устойчивые к радиации и агрессивным средам. В медицине предложены стоматологические эндоскопы с видеокамерами и передачей изображения в реальном времени.

По данным организаторов, Startup Village собрал более 3 тыс. стартапов из свыше 30 стран и включал более 100 сессий и 2000 деловых встреч.