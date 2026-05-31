«Ростех» рассмотрит внедрение стартап-разработок в промышленность

Опубликовано 31 мая 2026, 17:441 мин.
«Ростех» рассмотрит внедрение стартап-разработок в промышленностьВ Сколково показали технологии для корпораций
Госкорпорация «Ростех» изучает возможность внедрения решений, предложенных технологическими стартапами. Обсуждение прошло на питч-сессии «Ростех. Что заказывают здесь и сейчас» в рамках Startup Village в «Сколково», где свои разработки представили восемь компаний из сфер беспилотников, робототехники, медицины, энергетики и транспортных систем.
В мероприятии участвовали представители холдингов ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, НПП «Торий» и «РТ-Медтех». Среди показанных решений были БПЛА для геодезии и мониторинга, включая модели с системой антиобледенения крыла, роботизированные логистические тягачи, а также смазочные материалы на основе фтора, устойчивые к радиации и агрессивным средам. В медицине предложены стоматологические эндоскопы с видеокамерами и передачей изображения в реальном времени.
По данным организаторов, Startup Village собрал более 3 тыс. стартапов из свыше 30 стран и включал более 100 сессий и 2000 деловых встреч.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
