Ростех разработает модуль для мобилизации ресурсов в ЧС

«Регион-МПЭ», разработанный концерном «Созвездие», объединяет данные о готовности регионов к ЧС и координирует действия властей, экстренных служб и предприятий. Система автоматически рассчитывает зоны поражения, прогнозирует последствия и анализирует сбои в цепочках поставок. Интерактивные карты отображают обстановку в реальном времени, отметили в холдинге.

Новый модуль займется бронированием ресурсов — как человеческих, так и технических — в кризисных условиях. Это поможет сохранить ключевые кадры и мощности при угрозах безопасности. Комплекс уже используют ситуационные центры Воронежской и Тульской областей.

По словам гендиректора «Созвездия» Бориса Мовтяна, современные угрозы требуют эффективного управления ресурсами. Платформа обеспечивает готовность к любым вызовам, включая природные, техногенные и гуманитарные ЧС. Система совместима с другими информационными решениями и подходит для федеральных и региональных задач.