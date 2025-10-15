Ростех разработает устойчивые к морозу и жаре батарейки

Новая батарея обладает высокой мощностью и сохраняет стабильную работу как при сильных морозах, так и в условиях тропической жары. Испытания подтвердили, что элемент функционирует при температуре до -40 °C без снижения емкости. Конструкция корпуса выполнена из нержавеющей стали, а герметизация осуществляется аргонодуговой сваркой. Это делает батарею устойчивой к вибрациям и механическим нагрузкам.

Рабочий диапазон устройства составляет от -40 °C до +75 °C, а предельные значения — от -60 °C до +85 °C. Элемент создается на базе электрохимической системы литий/тионилхлорид и имеет стандартный размер D (ER20), что позволяет использовать его в существующих приборах без доработки.

Батарея способна выдерживать пиковые нагрузки с импульсным током до 4 ампер и подходит для работы в устройствах, требующих стабильного питания.