"Ростех" разработал бионический протез с микропроцессорным управлением

Протез "Комета" отличается выдающейся автономностью - способностью работать до 10 дней от одной зарядки, что считается непревзойденным результатом на сегодняшний день. Разработчики подчеркивают, что этот модуль предназначен для людей с разным уровнем двигательной активности.

Особенностью протеза является встроенный микропроцессор, который обрабатывает данные в реальном времени имея скорость более тысячи раз в секунду. Это позволяет предугадывать ритм и манеру ходьбы, поддерживая удобство использования от спокойного шага до легкого бега.

Изготовленный из сверхпрочного российского сплава РС-553, корпус модуля защищает электронные компоненты от повреждений, обеспечивая надежность и долговечность устройства.