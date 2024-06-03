Ростех разработал цифровой двойник авиационного двигателя

Цифровой двойник уже используется для анализа изменений, происходящих в двигателе в процессе эксплуатации. Разработчики создали отдельные элементы цифрового двойника для модернизированной версии АИ-222−25 и построили комплексные компьютерные модели для анализа его работы.

Эта технология стала важной частью работы в ОДК, позволяя сократить время и ресурсы, затрачиваемые на модернизацию авиационных двигателей. Цифровой двойник будет использоваться для создания конструкторских решений при модернизации АИ-222−25 и разработке его новых версий.