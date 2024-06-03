Ростех разработал цифровой двойник авиационного двигателя

Опубликовано 03 июня 2024, 15:00
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Ростех разработал цифровой двойник авиационного двигателяАИ-222-25
Объединенная двигателестроительная корпорация, которая входит в Госкорпорацию Ростех, завершила разработку цифрового двойника для авиационного двигателя АИ-222−25, который используется в учебных самолетах Як-130. Новая разработка позволит улучшить характеристики двигателя и разрабатывать новые модификации с меньшими затратами.
Цифровой двойник уже используется для анализа изменений, происходящих в двигателе в процессе эксплуатации. Разработчики создали отдельные элементы цифрового двойника для модернизированной версии АИ-222−25 и построили комплексные компьютерные модели для анализа его работы.
Эта технология стала важной частью работы в ОДК, позволяя сократить время и ресурсы, затрачиваемые на модернизацию авиационных двигателей. Цифровой двойник будет использоваться для создания конструкторских решений при модернизации АИ-222−25 и разработке его новых версий.