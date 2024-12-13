Ростех разработал интеллектуальный комплекс для диагностики оборудования

Основной задачей нового комплекса является повышение эксплуатационного ресурса оборудования и снижение затрат на его обслуживание. Благодаря использованию искусственного интеллекта и электронной базы данных, система способна с точностью до 99% прогнозировать оставшийся срок службы оборудования, а также выявлять дефекты на ранних стадиях их возникновения.

По словам генерального директора «РТ-Техприемка» Владлена Шорина, в настоящее время около 85% всех отказов оборудования происходит из-за преждевременного износа его узлов и деталей. Это приводит к необходимости их частой замены. Новый комплекс поможет предсказать потенциальные неисправности, что позволит сократить расход материалов и продлить срок службы оборудования. Экономия на обслуживании может составить до 40%, а срок службы динамических машин — до 50%.