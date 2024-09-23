Ростех разработал новую систему мониторинга температур в вечной мерзлоте

Система позволяет в реальном времени измерять температуру многолетнемерзлых грунтов на объектах транспортной и строительной инфраструктуры, а также в нефтегазовом комплексе. Она функционирует в диапазоне температур от −50 до +100 ºС и использует многозонные цифровые датчики, которые считывают температуру в нескольких точках одновременно. Полученные данные автоматически передаются на сервер по радиоканалу, что обеспечивает точные прогнозы и выявление опасных отклонений.

Данная разработка уже используется в проекте «Сила Сибири» компании «Газпром» и была удостоена 3-й степени на выставке «TatOilExpo-2024» за лучшее техническое решение в области нефтедобычи.