Ростех разработал новую технологию сварки для металлических деталей

Опубликовано 20 июня 2024, 18:45
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Ростех разработал новую технологию сварки для металлических деталейОна работает по принципу 3D-печати
Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, представил новую технологию создания металлических деталей методом электронно-лучевой сварки. Эта инновация позволяет производить сложные и высокопрочные изделия, превосходящие по характеристикам традиционные методы изготовления.
Технология работает по принципу 3D-печати: металлическая проволока плавится электронным лучом и наносится слой за слоем, формируя деталь нужной формы. Модуль может подавать материал с любого направления, что обеспечивает высокую точность и повторяемость процесса. Это особенно важно для серийного производства и ремонта сложных деталей в различных отраслях промышленности.
Заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров отметил, что новая технология уже показала значительные успехи, «вырастив» детали, превосходящие по прочности традиционно изготовленные. Для дальнейшего совершенствования необходима автоматизация процесса и разработка специализированного программного обеспечения.