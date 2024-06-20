Ростех разработал новую технологию сварки для металлических деталей

Технология работает по принципу 3D-печати: металлическая проволока плавится электронным лучом и наносится слой за слоем, формируя деталь нужной формы. Модуль может подавать материал с любого направления, что обеспечивает высокую точность и повторяемость процесса. Это особенно важно для серийного производства и ремонта сложных деталей в различных отраслях промышленности.

Заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров отметил, что новая технология уже показала значительные успехи, «вырастив» детали, превосходящие по прочности традиционно изготовленные. Для дальнейшего совершенствования необходима автоматизация процесса и разработка специализированного программного обеспечения.