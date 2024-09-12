Ростех разработал новые измерители для трансформаторных подстанций

Измерители серии «Коэффициент-М-2022Ц», разработанные НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП), предназначены для цифровых лабораторий. Они могут измерять параметры одно- и трехфазных трансформаторов с током до 50 А и напряжением до 500 В. Приборы способны записывать до 700 результатов и подключаться к компьютеру для выгрузки данных.

Оборудование работает в температурном диапазоне от −15 до +45°C и имеет компьютеризированную систему управления. Вячеслав Зуев, генеральный директор НИИЭМП, отметил, что все комплектующие — российские, что обеспечивает надежное обслуживание приборов.