Ростех разработал отечественную систему виртуализации

Исполнительный директор компании, Юлия Денисенко, отметила преимущества «Иридиум» перед конкурентами, такими как американская система VMware. В частности, скорость обращения к дисковой подсистеме виртуальных машин в российской платформе на 18% выше. «Иридиум» также предлагает распределенные реестры, собственную систему оркестрации и неограниченное масштабирование.

Созданная без использования открытого кода, платформа минимизирует риски санкций и зависимости от иностранных разработчиков. Она внесена в Единый реестр российского ПО и подходит для создания высоконагруженных виртуальных инфраструктур с управлением миллионами объектов.

«Иридиум» применима в сегментах B2G и B2B, включая геоинформационные и информационные системы, а также для автоматизированных систем управления технологическими процессами и критической информационной инфраструктуры.