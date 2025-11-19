Ростех разработал систему автопилота для сельхозтехники

«Мещера» определяет координаты техники, рассчитывает траекторию движения и снижает число лишних проходов. Такая автоматизация помогает уменьшить затраты и повысить производительность работ. Технология опирается на опыт разработчиков в сфере автономной наземной навигации.

В холдинге отметили, что ранее комплекс «Прометей» применялся как в военной технике, так и в гражданских проектах, включая системы разминирования, пожаротушения и колесные платформы. Создатели планируют расширить функционал «Мещеры» и разработать решения для совместной работы группы машин, а также адаптировать технологию для строительной и горнодобывающей отраслей.