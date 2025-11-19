Ростех разработал систему автопилота для сельхозтехники

Опубликовано 19 ноября 2025, 21:571 мин.
Ростех разработал систему автопилота для сельхозтехникиНовинку показали на выставке «ЮГАГРО 2025»
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию Ростех, представил комплекс автоматизации «Мещера», предназначенный для работы с тракторами, комбайнами и другой сельхозтехникой. Разработку продемонстрировали на выставке «ЮГАГРО 2025» в экспозиции агротехнического холдинга «Бизон». Система создана АО «ВНИИ «Сигнал» на основе программно-аппаратного комплекса «Прометей» и модуля позиционирования «Филин».
«Мещера» определяет координаты техники, рассчитывает траекторию движения и снижает число лишних проходов. Такая автоматизация помогает уменьшить затраты и повысить производительность работ. Технология опирается на опыт разработчиков в сфере автономной наземной навигации.
В холдинге отметили, что ранее комплекс «Прометей» применялся как в военной технике, так и в гражданских проектах, включая системы разминирования, пожаротушения и колесные платформы. Создатели планируют расширить функционал «Мещеры» и разработать решения для совместной работы группы машин, а также адаптировать технологию для строительной и горнодобывающей отраслей.